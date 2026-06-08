Tra calici stelle e candele | prima sera d' estate a Villa Molin

Notizia in breve

Durante la prima serata estiva, a Villa Molin sono stati organizzati un evento con calici, stelle e candele. La serata ha previsto la scoperta della villa progettata da Vincenzo Scamozzi, in un’atmosfera suggestiva creata da luci soffuse e decorazioni luminose. L’evento ha coinvolto i partecipanti in un’esperienza all’aperto, tra musica e atmosfere festive, sotto il cielo notturno.