Tra calici stelle e candele | prima sera d' estate a Villa Molin
Durante la prima serata estiva, a Villa Molin sono stati organizzati un evento con calici, stelle e candele. La serata ha previsto la scoperta della villa progettata da Vincenzo Scamozzi, in un’atmosfera suggestiva creata da luci soffuse e decorazioni luminose. L’evento ha coinvolto i partecipanti in un’esperienza all’aperto, tra musica e atmosfere festive, sotto il cielo notturno.
Una serata magica a Villa Molin per scoprire la villa di Vincenzo Scamozzi in un'atmosfera molto suggestiva. L'estate è il periodo più bello per visitare le ville, le splendide residenze estive nate per accogliere i nobili veneziani durante la villeggiatura. Lasciatevi incantare dal fascino senza. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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