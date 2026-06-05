Calendario Serie A 2026 2027 tutte le partite del Genoa | date e avversari
Il Genoa aprirà la stagione di Serie A 20262027 il 23 agosto con una partita contro il Napoli allo stadio Ferraris.
Al Teatro Regio di Parma è stato sorteggiato il calendario della Serie A 20262027. Il Genoa farà il suo esordio al Ferraris il prossimo 23 agosto contro il Napoli. La prima trasferta sarà il 30 agosto a Roma contro la Lazio, poi due partite in casa: il Como di Fabregas e il neo promosso. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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Calendario Serie A 2026-2027 Sorteggio in diretta con tutte le partite
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