Pallanuoto femminile Cosenza e Trieste vincono nei recuperi di Serie A1 che chiudono la regular season

La regular season della Serie A1 di pallanuoto femminile si è conclusa con due recuperi, senza modificare le posizioni in classifica o le griglie dei prossimi turni di playoff e playout. Cosenza ha battuto in casa il Bogliasco, mentre Trieste ha sconfitto in trasferta il Padova. Questi incontri sono stati disputati dopo la fine del campionato regolare e hanno concluso le partite rimaste in sospeso.

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Si chiude con due recuperi, che non vanno ad intaccare i piazzamenti in classifica e, di conseguenza, le griglie dei play-off e dei play-out, la regular season della Serie A1 di pallanuoto femminile: vittorie interne di Cosenza e Trieste, rispettivamente contro Bogliasco e Padova. Il Cosenza liquida il Bogliasco con un perentorio 24-9. Le calabresi dilagano già nel primo quarto, chiuso sul 7-2, ed arrivano a metà gara sul 12-6. Ulteriore allungo delle cosentine nel terzo quarto, che si chiude sul 19-7, poi nell’ultimo quarto si arriva al definitivo 24-9. Per le padrone di casa 11 gol di Meijer e 9 di Rozic. Il Trieste piega la Plebiscito Padova per 13-10.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto femminile, Cosenza e Trieste vincono nei recuperi di Serie A1 che chiudono la regular season ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate L’A1 femminile chiude la regular season: l’Ekipe Orizzonte riceve il Cosenza a NesimaLe prestazioni positive offerte dall’Italia nella Division I di World Cup rappresentano un chiaro segnale di ripresa per un movimento che vuole... Basket femminile: finisce la regular season di Serie A1, definiti gli accoppiamenti dei playoffSi è definitivamente conclusa la stagione regolare per la Serie A1 2025-2026: chiarita in modo completo, definitivo e incontrovertibile la griglia... Argomenti più discussi: Pallanuoto femminile, l’Orizzonte liquida il Cosenza ed accede alle semifinali play-off della Serie A1; A1 F, Ekipe Orizzonte-Smile Cosenza 18-5; L’assessore Micheli incontra il Ministro Abodi con le atlete della Pallanuoto femminile Smile Cosenza; Ekipe Orizzonte, regular season chiusa al secondo posto. Pallanuoto femminile, Cosenza e Trieste vincono nei recuperi di Serie A1 che chiudono la regular seasonSi chiude con due recuperi, che non vanno ad intaccare i piazzamenti in classifica e, di conseguenza, le griglie dei play-off e dei play-out, la regular ... oasport.it