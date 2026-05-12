Pallanuoto femminile Cosenza e Trieste vincono nei recuperi di Serie A1 che chiudono la regular season
La regular season della Serie A1 di pallanuoto femminile si è conclusa con due recuperi, senza modificare le posizioni in classifica o le griglie dei prossimi turni di playoff e playout. Cosenza ha battuto in casa il Bogliasco, mentre Trieste ha sconfitto in trasferta il Padova. Questi incontri sono stati disputati dopo la fine del campionato regolare e hanno concluso le partite rimaste in sospeso.
Si chiude con due recuperi, che non vanno ad intaccare i piazzamenti in classifica e, di conseguenza, le griglie dei play-off e dei play-out, la regular season della Serie A1 di pallanuoto femminile: vittorie interne di Cosenza e Trieste, rispettivamente contro Bogliasco e Padova. Il Cosenza liquida il Bogliasco con un perentorio 24-9. Le calabresi dilagano già nel primo quarto, chiuso sul 7-2, ed arrivano a metà gara sul 12-6. Ulteriore allungo delle cosentine nel terzo quarto, che si chiude sul 19-7, poi nell’ultimo quarto si arriva al definitivo 24-9. Per le padrone di casa 11 gol di Meijer e 9 di Rozic. Il Trieste piega la Plebiscito Padova per 13-10.🔗 Leggi su Oasport.it
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