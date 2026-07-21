Calendario scolastico da riformare? Francesca Fiore | Ridistribuire i giorni non aggiungerli Così aiutiamo studenti e famiglie

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Francesca Fiore: «Calendario scolastico da rifare. Non vogliamo togliere il riposo agli insegnanti»

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Francesca Fiore: Una petizione in Senato per riformare il calendario scolastico. Incompatibile con la vita reale delle famiglieI ragazzi sono a casa da tre mesi e, anche quando tornano a scuola, ancora dobbiamo rivolgerci a servizi a pagamento, che siano un campus o una babysitter, perché il tempo pieno o la mensa non ... milano.corriere.it