Calendario scolastico da riformare? Francesca Fiore | Ridistribuire i giorni non aggiungerli Così aiutiamo studenti e famiglie

Da orizzontescuola.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In una scuola con temperature di 40 gradi, si discute ancora dell’installazione di condizionatori, considerati un optional. La proposta di riformare il calendario scolastico mira a ridistribuire i giorni di lezione senza aumentarli, con l’obiettivo di alleviare le difficoltà di studenti e famiglie durante le ondate di caldo.

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Il termometro segna 40 gradi, i banchi sono roventi, eppure si discute ancora di condizionatori come se fossero un optional. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Francesca Fiore: «Calendario scolastico da rifare. Non vogliamo togliere il riposo agli insegnanti»

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