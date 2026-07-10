Le scuole di Ferrara riapriranno prima della data prevista, con l’obiettivo di sostenere le famiglie. L’amministrazione comunale ha deciso di aderire all’iniziativa che anticipa l’apertura delle aule scolastiche, permettendo agli studenti di tornare in classe prima dell’inizio ufficiale dell’anno scolastico. La decisione riguarda le strutture pubbliche e mira a facilitare le famiglie che necessitano di un supporto aggiuntivo. La riapertura anticipata sarà coordinata con le autorità scolastiche locali.

Le aule delle scuole ferraresi riapriranno prima del suono ufficiale della campanella. Anche il Comune di Ferrara aderisce all’iniziativa ’La scuola che riparte insieme’, il nuovo progetto sperimentale promosso dalla Regione Emilia-Romagna per offrire attività educative, ricreative e laboratoriali gratuiti nelle due settimane che precedono l’avvio canonico dell’anno scolastico. La giunta comunale ha approvato, proprio nei giorni scorsi, lo schema di accordo con gli istituti scolastici aderenti, dando così il via all’attuazione dell’iniziativa anche sul territorio cittadino. Il progetto interesserà il periodo dal 31 agosto al 14 settembre,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Quando la scuola non va in ferie. La campanella gioca d’anticipo: "Così aiutiamo tante famiglie"

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