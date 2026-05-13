Calendario scolastico 2026-2027 in Lombardia | l’anno quasi senza ponti Inizio fine e giorni di vacanza

Da ilgiorno.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le famiglie stanno già pianificando la prossima stagione scolastica, anche se l’anno in corso non si è ancora concluso. La scuola in Lombardia per il 2026-2027 inizierà a settembre e terminerà a metà giugno, con pochi ponti e giorni di vacanza distribuiti nel calendario. Le date sono state pubblicate e sono già oggetto di discussione tra genitori e studenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Milano, 13 maggio 2026 – L’anno scolastico deve ancora terminare, ma nelle famiglie già si fanno conti e programmi per la stagione successiva. Vuoi per le iscrizioni, vuoi per le spese, vuoi per le eventuali vacanze da programmare. È utile, quindi, avere già a portata di mano il calendario scolastico lombardo per l’anno 2026-2027, varato dalla giunta guidata dal governatore Attilio Fontana in ossequio al calendario scolastico regionale di carattere permanente avviato con una delibera nell’aprile del 2012. Alfa e omega . L’avvio delle lezioni è previsto  il 7 settembre 2026 per le scuole dell’infanzia e il 14 settembre 2026 per tutti gli istituti di ordini e grado di istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale, con possibilità, per le Istituzioni scolastiche e formative, di avvio anticipato.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

calendario scolastico 2026 2027 in lombardia l8217anno quasi senza ponti inizio fine e giorni di vacanza
© Ilgiorno.it - Calendario scolastico 2026-2027 in Lombardia: l’anno (quasi) senza ponti. Inizio, fine e giorni di vacanza
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

QUALI SONO I PONTI SCOLASTICI DEL 2026

Video QUALI SONO I PONTI SCOLASTICI DEL 2026???

Notizie correlate

Calendario anno scolastico 2026/2027: inizio e fine lezioni, vacanze e pontiL'anno scolastico 20262027 in Toscana inizierà martedì 15 settembre per concludersi giovedì 10 giugno (30 giugno per la scuola dell'infanzia).

Leggi anche: Calendario scolastico 2026-2027, anno senza ponti: tutte le date e cosa cambia per studenti e famiglie

Temi più discussi: Calendario scolastico 2026/27, quando inizia la scuola a settembre: le date per regione [AGGIORNATO]; Il calendario scolastico 2026-2027; Calendario scolastico 2026-2027 nazionale e regionale: date, ponti, festività e altre chiusure; Torino e Piemonte, il calendario scolastico 2026-2027: inizio e fine lezioni, vacanze e tutti i ponti.

calendario scolastico 2026 2027Calendario scolastico 2026-2027 in Lombardia: l’anno (quasi) senza ponti. Inizio, fine e giorni di vacanzaDopo un’annata ricca di opportunità per mettere insieme qualche giorno di relax, per gli studenti si annunciano mesi difficili ... ilgiorno.it

calendario scolastico 2026 2027Piemonte, definito il calendario scolastico 2026-2027: si parte il 14 settembreLe date del nuovo anno scolastico È stato definito il calendario scolastico 2026-2027 per il Piemonte. Le lezioni inizieranno lunedì 14 settembre 2026 e termineranno giovedì 10 giugno 2027. Per le scu ... valsesianotizie.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web