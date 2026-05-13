Le famiglie stanno già pianificando la prossima stagione scolastica, anche se l’anno in corso non si è ancora concluso. La scuola in Lombardia per il 2026-2027 inizierà a settembre e terminerà a metà giugno, con pochi ponti e giorni di vacanza distribuiti nel calendario. Le date sono state pubblicate e sono già oggetto di discussione tra genitori e studenti.

Milano, 13 maggio 2026 – L’anno scolastico deve ancora terminare, ma nelle famiglie già si fanno conti e programmi per la stagione successiva. Vuoi per le iscrizioni, vuoi per le spese, vuoi per le eventuali vacanze da programmare. È utile, quindi, avere già a portata di mano il calendario scolastico lombardo per l’anno 2026-2027, varato dalla giunta guidata dal governatore Attilio Fontana in ossequio al calendario scolastico regionale di carattere permanente avviato con una delibera nell’aprile del 2012. Alfa e omega . L’avvio delle lezioni è previsto il 7 settembre 2026 per le scuole dell’infanzia e il 14 settembre 2026 per tutti gli istituti di ordini e grado di istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale, con possibilità, per le Istituzioni scolastiche e formative, di avvio anticipato.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Calendario scolastico 2026-2027 in Lombardia: l’anno (quasi) senza ponti. Inizio, fine e giorni di vacanza

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QUALI SONO I PONTI SCOLASTICI DEL 2026

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