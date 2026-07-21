Caldo record scatta il sistema antincendio al teatro Piccinni di Bari | danneggiati velario e decorazioni

Notizia in breve

A causa delle alte temperature di questi giorni, il sistema antincendio si è attivato nel teatro Piccinni di Bari, causando danni a velario e decorazioni. L'innalzamento improvviso della temperatura interna ha fatto scattare i sensori di sicurezza, che hanno attivato le misure di emergenza. Nessun ferito o danno alle persone. Le autorità stanno verificando le cause dell'anomalo aumento di calore e i danni materiali subiti.