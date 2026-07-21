Caldo record scatta il sistema antincendio al teatro Piccinni di Bari | danneggiati velario e decorazioni
A causa delle alte temperature di questi giorni, il sistema antincendio si è attivato nel teatro Piccinni di Bari, causando danni a velario e decorazioni. L'innalzamento improvviso della temperatura interna ha fatto scattare i sensori di sicurezza, che hanno attivato le misure di emergenza. Nessun ferito o danno alle persone. Le autorità stanno verificando le cause dell'anomalo aumento di calore e i danni materiali subiti.
Un innalzamento anomalo della temperatura interna, probabilmente causato dall'ondata di caldo di questi giorni, ha innescato i sensori di rilevamento e causato l'attivazione automatica dell'impianto antincendio del teatro Piccinni di Bari, provocando alcuni danni come il distacco di alcune finiture in cartapesta dorata, elementi riprodotti nel corso del restauro del 2019. L'episodio risale alla notte fra sabato e domenica scorsa, ma è stato reso noto solo oggi dal Comune che assicura di essersi subito attivato "per la verifica dello stato dei luoghi, l'incolumità della struttura e l'avvio delle prime fasi di asciugatura. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Segui gli aggiornamenti su Bari.
Ex-chefe da máfia foi humilhado como vendedor ambulante — sua visão genial o transformou no chefão
Notizie e thread social correlati
Bari, paura nel teatro Piccinni: il caldo eccessivo attiva l'impianto antincendio. E l'acqua danneggia il soffittoNel teatro Piccinni di Bari, domenica 19 luglio alle 7 del mattino, l'impianto antincendio si è attivato a causa di temperature elevate, causando...
Maggio all’Infanzia 2026 - Altri Pinocchi: “Pinocchio” di Zaches Teatro al Piccinni inaugura gli appuntamenti a BariA Bari, il festival Maggio all’Infanzia 2026 ha preso il via con l’anteprima di “Pinocchio” curata dalla compagnia Zaches Teatro.
Caldo record, scatta il sistema antincendio al teatro Piccinni di Bari: danneggiati velario e decorazioniUn innalzamento anomalo della temperatura interna, probabilmente causato dall'ondata di caldo di questi giorni, ha innescato i sensori di rilevamento ... msn.com
Caldo record a Bari: impianto antincendio danneggia il Teatro PiccinniTemperature anomale attivano l'impianto antincendio al Piccinni di Bari: danneggiate le finiture in cartapesta ... it.blastingnews.com