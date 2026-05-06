Maggio all’Infanzia 2026 - Altri Pinocchi | Pinocchio di Zaches Teatro al Piccinni inaugura gli appuntamenti a Bari
A Bari, il festival Maggio all’Infanzia 2026 ha preso il via con l’anteprima di “Pinocchio” curata dalla compagnia Zaches Teatro. Lo spettacolo, un adattamento della celebre favola, è stato rappresentato presso il teatro Piccinni e dà il via agli appuntamenti dedicati alle nuove generazioni. La rappresentazione ha attirato un pubblico di bambini e adulti, offrendo un momento di teatro e narrazione.
Una favola senza tempo nel suggestivo adattamento curato dalla compagnia Zaches Teatro a Bari per l’anteprima del festival di teatro per le nuove generazioni Maggio all’infanzia.Sabato 9 maggio, alle ore 18.30, il palcoscenico del Teatro Piccinni accoglie Pinocchio, spettacolo inserito nel.🔗 Leggi su Baritoday.it
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