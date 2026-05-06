Maggio all’Infanzia 2026 - Altri Pinocchi | Pinocchio di Zaches Teatro al Piccinni inaugura gli appuntamenti a Bari

A Bari, il festival Maggio all’Infanzia 2026 ha preso il via con l’anteprima di “Pinocchio” curata dalla compagnia Zaches Teatro. Lo spettacolo, un adattamento della celebre favola, è stato rappresentato presso il teatro Piccinni e dà il via agli appuntamenti dedicati alle nuove generazioni. La rappresentazione ha attirato un pubblico di bambini e adulti, offrendo un momento di teatro e narrazione.