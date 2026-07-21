Nel teatro Piccinni di Bari, domenica 19 luglio alle 7 del mattino, l'impianto antincendio si è attivato a causa di temperature elevate, causando allagamenti e danni al soffitto. Le cause dell'attivazione non sono ancora chiare, ma si ipotizza che il caldo eccessivo abbia scambiato il calore per un principio di fumo. Nessuna persona è rimasta coinvolta e i tecnici stanno valutando i danni e le motivazioni dell'incidente.

Le cause sono ancora da chiarire, ma la paura è stata tanta. Incidente nei giorni scorsi al teatro Piccinni di Bari. Domenica 19 luglio, attorno alle ore 7, si è attivato l'impianto antincendio che forse ha scambiato le alte temperature per un principio di fumo e di calore. Si è così messo in azione il sistema di spegnimento, che ha danneggiato il soffitto del teatro. Ancora da quantificare la portata dei danni. Sul posto si sono subito recati i vertici di Palazzo di città, mentre in queste ore si susseguono i sopralluoghi dei tecnici per verificare la portata dei danni su un bene di grande valore storico, artistico e culturale. Il teatro, lo ricordiamo, è stato riaperto alla città il 5 dicembre 2019, dopo otto lunghissimi anni del cantiere di restauro e di ammodernamento degli impianti tecnologici. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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© Bari.corriere.it - Bari, paura nel teatro Piccinni: il caldo eccessivo attiva l'impianto antincendio. E l'acqua danneggia il soffitto

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