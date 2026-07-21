Caldo | Bari ancora in codice rosso ma domani sarà giallo Ministero della Salute bollettino ondate di calore

Notizia in breve

Bari è ancora sotto allerta rossa per ondate di calore, mentre domani passerà a quella gialla secondo il bollettino del Ministero della Salute. Attualmente, su 27 città monitorate, 18 sono in codice rosso. Nel resto d’Italia, alcune località del nord stanno vivendo un abbassamento delle temperature e sono in codice verde. La perturbazione che provoca il calo termico si sta spostando verso sud, interessando diverse zone del Paese.