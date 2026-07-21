Caldo | Bari ancora in codice rosso ma domani sarà giallo Ministero della Salute bollettino ondate di calore
Bari è ancora sotto allerta rossa per ondate di calore, mentre domani passerà a quella gialla secondo il bollettino del Ministero della Salute. Attualmente, su 27 città monitorate, 18 sono in codice rosso. Nel resto d’Italia, alcune località del nord stanno vivendo un abbassamento delle temperature e sono in codice verde. La perturbazione che provoca il calo termico si sta spostando verso sud, interessando diverse zone del Paese.
Bari è oggi fra le diciotto (su ventisette) città campione in allerta rossa in tema di ondate di calore. Il bollettino fa emergere peraltro come sia già presente in altre zone d’Italia la perturbazione che porta un notevole abbassamento delle temperature, con città del nord in codice verde. Domani doppio salto all’indietro per il capoluogo della Puglia: codice giallo. E le città in rosso saranno solo sette. Arriva il fresco, auspicabilmente senza eventi estremi. L'articolo Caldo: Bari ancora in codice rosso ma domani sarà giallo Ministero della Salute, bollettino ondate di calore proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Segui gli aggiornamenti su Bari.
After marrying a playboy, she turned from a jinx into a lucky star, making her family wealthy!
Notizie e thread social correlati
Caldo: Bari in codice rosso anche domani, poi giallo Ministero della Salute, bollettino ondate di caloreBari resterà in allerta rossa per ondate di calore anche domani, secondo il bollettino del Ministero della Salute.
Caldo: Bari ancora in codice giallo, oggi in allerta rossa sette città campione. Domani quindici Ministero della Salute, bollettino ondate di caloreBari rimane in codice giallo per il caldo, mentre sette città sono in allerta rossa.
Temi più discussi: La Puglia ancora nella morsa del caldo: a Bari continua l'allerta rossa, ma da giovedì si torna a respirare; Bari nella morsa del caldo estremo per altri due giorni: da mercoledì temperature in calo; Caldo estremo, oggi 14 città in allerta massima. Da domani il Nord torna a respirare; Milano incandescente: in arrivo due giorni di fila da bollino rosso. Sulla città gli effetti dell’infinita ondata di caldo.
Ancora in aumento le città 'rosse' per il caldo, giovedì sono 17. Latina e Bari le new entry nel bollettino sulle ondate di calore ministero della Salute #ANSA x.com
La Puglia è ancora nella morsa del caldo torrido. L'ultimo aggiornamento del bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute pone Bari tra i 22 capoluoghi da bollino rosso (livello 3, indice di condizioni di emergenza, con possibili effetti negativi sull facebook
Il caldo estremo non abbandona la Sardegna, picchi di 42 gradi fino a lunedì reddit
Caldo, temperature in calo da domani: ancora afa al Centro sud, pioggia al NordL'assedio del caldo continua: oggi sono 17 le città che nella valutazione del Ministero della Salute hanno il bollino rosso (Bari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, ... ilmessaggero.it
Caldo record in Puglia, Bari ancora da bollino rosso: da mercoledì arriva il calo delle temperatureBARI - Prosegue l’ondata di caldo che da giorni interessa la Puglia, con temperature elevate anche durante le ore notturne e una situazione di forte disagio per la popolazione. Oggi, lunedì 20 luglio, ... giornaledipuglia.com