Anche domani, come oggi, Bari sarà in allerta rossa per le ondate di calore. Sarà in cospicua fra le città campione annoverate nel bollettino del ministero della Salute: oggi 17 su 27, domani 18. Si prospetta un cambio significativo per mercoledì: doppio salto all’indietro per Bari che dunque dopodomani sarà in codice giallo e svariate città campione saranno in verde. L'articolo Caldo: Bari in codice rosso anche domani, poi giallo Ministero della Salute, bollettino ondate di calore proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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Caldo: anche oggi Bari è in codice rosso Ministero della Salute, bollettino ondate di caloreBari si trova ancora una volta in codice rosso a causa delle alte temperature registrate.

Caldo: domani quindici città campione in allerta rossa, Bari in codice giallo Ministero della Salute, bollettino ondate di caloreDomani, quindici città italiane sono in allerta rossa a causa delle alte temperature, secondo il bollettino del Ministero della Salute.

Temi più discussi: A Bari domenica da bollino rosso per il caldo: picco fino a lunedì, poi calo progressivo delle temperature; Caldo, Bari verso il bollino rosso: domani l’allerta sale al massimo livello; Emergenza caldo: scendono le città con il bollino rosso, ma Pescara resterà rovente anche la prossima settimana; Caldo estremo, oggi 14 città in allerta massima. Da domani il Nord torna a respirare.

Caldo: ministero della Salute, domani bollino rosso in 18 città italianePer l’ondata di caldo in Italia, nella giornata di domani, 21 luglio, saranno 18 le città italiane da bollino rosso, una in più rispetto a oggi. Ne dà notizia il ministero della Salute, che sul sito ... agensir.it

Caldo: oggi Bari ancora in codice rosso Ministero della Salute, bollettino ondate di caloreAnche oggi Bari è in allerta rossa in tema di ondate di calore. Il bollettino del ministero della Salute comprende ventisette città campione e fra queste sono diciassette, oggi, quelle al livello mass ... noinotizie.it