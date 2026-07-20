Caldo | Bari in codice rosso anche domani poi giallo Ministero della Salute bollettino ondate di calore
Bari resterà in allerta rossa per ondate di calore anche domani, secondo il bollettino del Ministero della Salute. Oggi 17 città sono in codice rosso, domani saliranno a 18. La classificazione riguarda le città più colpite da temperature elevate previste nelle prossime ore. La situazione di criticità si estende su diverse aree del paese, con il livello di allerta che si mantiene alto fino a nuovo avviso.
Anche domani, come oggi, Bari sarà in allerta rossa per le ondate di calore. Sarà in cospicua fra le città campione annoverate nel bollettino del ministero della Salute: oggi 17 su 27, domani 18. Si prospetta un cambio significativo per mercoledì: doppio salto all’indietro per Bari che dunque dopodomani sarà in codice giallo e svariate città campione saranno in verde. L'articolo Caldo: Bari in codice rosso anche domani, poi giallo Ministero della Salute, bollettino ondate di calore proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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