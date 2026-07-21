Calciomercato Roma D’Amico cerca il post Celik | torna l’idea Belghali

Il club sta valutando la possibilità di sostituire Celik con un nuovo difensore, considerando anche l’ipotesi di ingaggiare un giocatore già noto in Italia. Nel frattempo, si intensificano le trattative per il possibile acquisto di Summerville, con le parti che sembrano vicine a un accordo. La trattativa tra lo staff e l’entourage dell’olandese sta entrando nella fase finale.

Sale la trepidazione in casa Roma per il possibile arrivo di Summerville, con l’infinita trattativa tra lo staff giallorosso e l’entourage dell’olandese sembra ormai vedere il suo termine. Nel frattempo però, lo staff di D’amico si sta concentrando anche su un altro reparto della squadra capitolina, in quanto la partenza di Celik per Torino, sponda juventina, ha lasciato un vuoto nella fascia destra. Per sostituire il terzino turco il mercato giallorosso è tornato a guardare un profilo che già l’ex ds Massara aveva adocchiato: l’algerino del Verona Rafik Belghali. L’interesse di Gasp e D’amico. Secondo Alfredo Pedullà, dopo Massara, anche l’attuale ds romanista in compagnia del tecnico avrebbero messo gli occhi sul difensore, retrocesso la scorsa stagione con il Verona. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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