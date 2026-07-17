Calciomercato Juventus-Roma intrigo Pellegrini dopo Celik idea Thiago Almada - Le voci su Kalulu offerta a Bremer e Rumor indiscrezioni bianconere

La Roma sta accelerando per assicurarsi Lorenzo Pellegrini, dopo aver concluso l'acquisto di Celik a parametro zero. La Juventus, invece, valuta l’acquisto di Andrè e non ha escluso la possibilità di tornare su Frattesi dall’Inter. Tra le altre voci di mercato, si parla anche di un'offerta alla difesa per Bremer e di un interesse per Thiago Almada. Rumors indicano anche un possibile interesse per Kalulu, mentre le trattative sono ancora in fase embrionale.

La Juventus pensa ad Andrè e non ha archiviato Frattesi dall'Inter. le voci del calciomercato bianconero Calciomercato Juventus, Pellegrini dopo Celik? Roma accelera per non perderlo Dopo il colpo Celik a parametro zero, la Juventus pensa a un altro campione che ha chiuso il suo contratto c. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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