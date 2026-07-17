Calciomercato Juventus-Roma intrigo Pellegrini dopo Celik idea Thiago Almada - Le voci su Kalulu offerta a Bremer e Rumor indiscrezioni bianconere

Da ilgiornaleditalia.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Roma sta accelerando per assicurarsi Lorenzo Pellegrini, dopo aver concluso l'acquisto di Celik a parametro zero. La Juventus, invece, valuta l’acquisto di Andrè e non ha escluso la possibilità di tornare su Frattesi dall’Inter. Tra le altre voci di mercato, si parla anche di un'offerta alla difesa per Bremer e di un interesse per Thiago Almada. Rumors indicano anche un possibile interesse per Kalulu, mentre le trattative sono ancora in fase embrionale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La Juventus pensa ad Andrè e non ha archiviato Frattesi dall'Inter. le voci del calciomercato bianconero Calciomercato Juventus, Pellegrini dopo Celik? Roma accelera per non perderlo Dopo il colpo Celik a parametro zero, la Juventus pensa a un altro campione che ha chiuso il suo contratto c. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Juventus.

calciomercato juventus roma intrigo pellegrini dopo celik idea thiago almada le voci su kalulu offerta a bremer e rumor indiscrezioni bianconere
© Ilgiornaleditalia.it - Calciomercato Juventus-Roma, intrigo Pellegrini dopo Celik, idea Thiago Almada - Le voci su Kalulu, offerta a Bremer e... Rumor/indiscrezioni bianconere
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Calciomercato Inter-Juventus: intrigo Bremer. Bisseck, sirene milionarie. Nuove sirene per Bastoni, Palestra e... - Le indiscrezioni nerazzurreYann Bisseck potrebbe lasciare l’Inter durante questa sessione di mercato estivo.

Calciomercato Juventus doppio colpo di scena: Kolo Muani-Sorloth e Muharemovic. Su Theo Hernandez-Kessie... Le indiscrezioni bianconereLa Juventus sta valutando l'acquisto di Kolo Muani e Sorloth, con il Tottenham che potrebbe intervenire nel mercato.

Temi più discussi: Calciomercato Juve: scaricato dallo United, l'intrigo stuzzica Carnevali. E per Spalletti sarebbe...; Vlahovic chiama la Juve: trattativa riaperta. Il Napoli vuole cederne 25; Juventus, intrigo Kolo Muani: c'è distanza col Paris Saint-Germain sulla cifra e per l'Equipe il Tottenham sta provando ad inserirsi; Calciomercato Roma - La Juventus tenta anche Pellegrini.

calciomercato juventus roma calciomercato juventus roma intrigoCalciomercato, news di oggi in diretta: dopo Celik, la Juve può scippare anche Pellegrini alla Roma. Inter, Spence costa caroCalciomercato in diretta, le news di oggi venerdì 17 luglio e le trattative live di Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le squadre di Serie A ... fanpage.it

calciomercato juventus roma calciomercato juventus roma intrigoJuventus, blitz e scippo alla Roma: visite e firma per Celik | CMLa Juventus sorpassa la Roma e a sorpresa si assicura le prestazioni di Celik: manca solo l'ufficialità per il laterale turco ... calciomercato.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web