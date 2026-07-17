Calciomercato Roma Molina e Dodò i primi nomi per il post Celik

La Roma sta valutando i primi due nomi per il ruolo di esterno destro di centrocampo, dopo la partenza a parametro zero di Zeki Celik. Tra i candidati ci sono Molina e Dodò, entrambi considerati opzioni per rinforzare la rosa in quella posizione. La società sta monitorando le disponibilità sul mercato e analizzando le opportunità per sostituire il giocatore uscito. Nessuna ufficialità è ancora stata comunicata.

L’addio a parametro zero di Zeki Celik obbliga la Roma ad andare sul mercato anche per quanto riguarda il ruolo di esterno destro di centrocampo. Se sulla sinistra resiste il nome di Moreira dello Strasburgo, sulla corsia destra, come riportato da Sky Sport, torna con forza il nome di Dodò della Fiorentina e si aggiunge anche quello di Nahuel Molina, giocatore in forza all’Atletico Madrid ed attualmente impegnato al Mondiale con l’Argentina. Gasperini lo apprezza da diversi anni e vorrebbe finalmente lavorarci insieme. L’opportunità da cogliere: le cifre per Dodò. La grande opportunità di mercato sulla corsia destra risponde al nome di Dodò, laterale della Fiorentina, con il contratto a scadenza nel Giugno 2027 e non più al centro del nuovissimo progetto viola guidato da Fabio Grosso. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CALCIOMERCATO ROMA - CESSIONI PIANO CLAMOROSO!

Notizie e thread social correlati

Calciomercato Roma, Moreira in pole per la fascia sinistra: Molina e Dodô sullo sfondoLa Roma sta valutando l'acquisto di un difensore per la fascia sinistra, con Moreira in prima posizione.

Napoli e Roma: sono già scintille per Molina e DodoNapoli e Roma sono già in competizione sul mercato per assicurarsi i giocatori Molina e Dodo.

Temi più discussi: Calciomercato: via Celik, come risponde la Roma? Le ultime sugli esterni nel mirino; Roma, caccia al nuovo esterno: spuntano Molina e Dodô, attesa per la risposta di Summerville; Roma, Molina e Dodo per il dopo Celik; Mercato AS ROMA | MERCATO ROMA Molina e Dodo per il dopo Celik.

#CalciomercatoRoma, #Dodò e #Molina per il dopo #Celik. E su #Summerville.. #ALLROMA #MERCATOROMA x.com

Calciomercato, live oggi: Summerville a un passo dalla Roma, il Milan vuole cedere EstupinanLa Roma si prende il centro della scena nella giornata di oggi, venerdì 17 luglio. Dopo essersi lasciata sfuggire Zeki Celik, passato alla Juve ieri sera dopo un blitz a sorpresa, ... ilmessaggero.it

Calciomercato Roma, attesa per la decisione di Summerville: si valutano Molina e DodoLa Roma continua a guardare il reparto esterni. Per quanto riguarda quello arretrato i giallorossi stanno valutando se fare un affondo per Molina (che vuole aspettare la fine del Mondiale prima di par ... sport.sky.it