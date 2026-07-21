Calciomercato Juventus valutato Goretzka a parametro zero | Carnevali e Massara incontrano l’agente del centrocampista tedesco

Il centrocampista tedesco, valutato a costo zero, è stato oggetto di incontri tra i rappresentanti di due club e l’agente del giocatore. La discussione riguarda la possibile acquisizione del calciatore, che attualmente non ha un contratto in scadenza. Nel frattempo, il mondiale si è concluso con la vittoria della Spagna sulla finale contro l’Argentina, giocata a New York. Ora sono previste ferie e ritiri per le squadre coinvolte.

Il mondiale si è concluso con la vittoria della Spagna per 1-0 contro l’Argentina di Lionel Messi nella finale di New York ed ora è tempo di vacanze e di ritiri. La Juventus sta lavorando a ChâtillionSaint-Vincent, in attesa di volare oltre Oceano per proseguire la preparazione e per giocare le ultime amichevoli prima dell’inizio ufficiale della stagione. Mentre Spalletti lavora sul campo, tra gli uffici della dirigenza si sta cercando di dare al tecnico toscano una rosa di livello, in modo da lottare sia per il campionato ma, allo stesso tempo, per dare l’assalto all’Europa League. Finora i l mercato ha portato solamente Ekhator, uscito malconcio dal test contro il Basilea, terminato 0-0. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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