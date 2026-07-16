Kessié alla Juventus sorpasso su Goretkza e chiave trovata per portare il centrocampista a Torino Svelato il piano di Carnevali-Massara

La Juventus ha avviato una trattativa per ingaggiare il centrocampista ivoriano, superando la concorrenza di un altro club. Il piano messo in atto dai dirigenti prevede un'intesa sulle richieste del giocatore, con una strategia specifica per convincerlo a trasferirsi a Torino. La società punta inoltre a rinnovare la rosa con interventi mirati, in particolare nel reparto portieri e attaccanti, come parte di un progetto di ristrutturazione complessiva.

Kessié alla Juventus, ecco il piano di Carnevali-Massara per avvicinarsi alle richieste del centrocampista ivoriano. I dettagli. La Juventus ha le idee chiare sulle priorità di questa sessione di mercato: una profonda ristrutturazione che parte dalle fondamenta, concentrandosi con urgenza sui ruoli del portiere e del centravanti. Subito dopo viene il centrocampo, un reparto da sistemare sia per la gestione degli esuberi in rosa, sia per l’infortunio non grave, ma da non sottovalutare, di Khéphren Thuram. Secondo Tuttosport, proprio lo stop del francese ha spinto i dirigenti bianconeri, Carnevali e Massara, ad accelerare i contatti con George Atangana, agente di Franck Kessié appena sbarcato in Italia. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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