Calciomercato Juventus-Celik è fatta! Colpo di scena salta il rinnovo con la Roma - Il blitz firmato Carnevali e Massara

Notizia in breve

La Juventus ha annunciato l'acquisto di Celik, che ha firmato un contratto triennale con il club. Il difensore, in precedenza legato alla Roma, ha deciso di non rinnovare il suo contratto con i giallorossi. Il trasferimento è stato concluso dopo un blitz condotto da dirigenti di Juventus, senza ulteriori dettagli sui termini economici. La firma è arrivata nelle ultime ore, segnando un cambio di direzione per il calciatore e il club di appartenenza precedente.