Calciomercato Juventus-Celik è fatta! Colpo di scena salta il rinnovo con la Roma - Il blitz firmato Carnevali e Massara
La Juventus ha annunciato l'acquisto di Celik, che ha firmato un contratto triennale con il club. Il difensore, in precedenza legato alla Roma, ha deciso di non rinnovare il suo contratto con i giallorossi. Il trasferimento è stato concluso dopo un blitz condotto da dirigenti di Juventus, senza ulteriori dettagli sui termini economici. La firma è arrivata nelle ultime ore, segnando un cambio di direzione per il calciatore e il club di appartenenza precedente.
La Juve entra in scena e cambia il finale della storia: Celik non rinnova con la Roma e firma un contratto triennale con i bianconeri Calciomercato Juventus-Celik accordo ufficiale, niente rinnovo con la Roma Colpo di scena sul terreno del. calciomercato: la Juventus ha preso Zeki Celik. Un. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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Calciomercato Roma, il punto sul rinnovo di Celik: Juventus alla finestraIl contratto di Zeki Celik con la Roma scadrà tra un mese, lasciando il suo futuro ancora da definire.
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