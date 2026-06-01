Calciomercato Juventus | Vlahovic-Kolo Muani? Attenti al terzo incomodo | spunta una vecchia conoscenza per l' attacco - Alison la Signora spera Le trattative bianconere

La Juventus lavora su più fronti di calciomercato, con Vlahovic e Kolo Muani come obiettivi principali. Si parla anche di un terzo nome, una vecchia conoscenza per l’attacco. Le trattative tra il club e vari giocatori sono in corso, inclusi scambi come Bremer-Kim e negoziati per il rinnovo di Vlahovic, che resta in stand-by. Sul fronte internazionale, il Manchester United ha manifestato interesse per Vlahovic, ma nulla è ancora definito.

Calciomercato Juventus, Vlahovic e le sirene del Manchester United Il rinnovo tra Dusan Vlahovic e la Juventus resta congelato. La buona notizia è che i dialoghi con il 26enne attaccante serbo ancora vanno avanti e dunque nulla è ancora chiuso (con Luciano Spalletti che sarebbe felice di averlo ancora in rosa). Le cattive nuove arrivano dall'Inghilterra con le voci su un rinnovato interesse del Manchester United nei suoi confronti: l'ex bomber viola è in una lista di possibili rinforzi al fianco di Robert Lewandowski e Victor Osimhen (ovviamente ne arriverebbe uno solo dei tre.). Inutile dire che l'essere a parametro zero rende Vlahovic molto appetibile a diversi club europei, più portati ad accettare richieste d'ingaggio dagli 8 milioni netti a stagione in su (mentre la Juve è ferma attorno a quota 6. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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