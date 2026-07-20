La Juventus ha ripreso i contatti con Vlahovic, mentre il Paris Saint-Germain ha bloccato il trasferimento di Kolo Muani. Ricci potrebbe passare al Milan, e si valuta un'operazione con il Parma per Pellegrino. Le trattative sul mercato bianconero coinvolgono anche Pellegrini, con un profilo simile a Celik. La situazione tra la Juventus e 'Dibu' Martinez resta in attesa di sviluppi, mentre non ci sono ancora conferme definitive sui movimenti in entrata e uscita.

Juventus e 'Dibu' Martinez, l'ora della verità, idea scambio con il Parma per Pellegrino. Calciomercato bianconeri i rumor Calciomercato Juventus-Vlahovic (ri)contatto, Kolo Muani stoppato dal Psg La parola fine tra Vlahovic e la Juventus non è ancora stata scritta. Da qui a parlare di matr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Calciomercato Juventus-Vlahovic e Kolo Muani, intrigo finale - Ricci dal Milan, Pellegrini (stile Celik) e... Le indiscrezioni bianconere

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Vlahovic OUT, Kolo Muani IN a 30 milioni: LO FAREI ma ad UNA CONDIZIONE: NIENTE TELENOVELE!

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