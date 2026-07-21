Calciomercato Juventus Bremer in bilico | il Galatasaray tenta il brasiliano

Il difensore brasiliano potrebbe lasciare la Juventus e trasferirsi al Galatasaray. La trattativa tra le due squadre è in corso, ma ancora non ci sono conferme definitive. La Juventus ha recentemente acquisito giocatori come Ekhator dal Genoa e Çelik a parametro zero, mentre sta rinnovando la propria dirigenza con nuove nomine. La situazione riguardo al trasferimento di Bremer resta in bilico, con le parti che negoziano ancora un accordo.

La Juventus sta cambiando completamente pelle, a partire dai nuovi volti in dirigenza come Carnevali e Massara, fino a dei colpi inaspettati di mercato, come Ekhator dal Genoa e Çelik a parametro zero. Tuttavia, la sessione estiva dei bianconeri potrebbe prendere una piega differente con la cessione di un “big”, e Bremer sarebbe l’indiziato numero uno ad andare via da Torino. Juventus, Galatasaray in pole per Bremer: i numeri del brasiliano a Torino. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex difensore del Torino sarebbe tentato da una proposta di un club turco, in particolare il Galatasaray. La società giallorossa, infatti, avrebbe proposto 8 milioni di euro al brasiliano come ingaggio, ma quest’ultimo ha rifiutato, senza però chiudere completamente la porta. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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