Calciomercato Juventus Bremer sarà ‘sacrificato’ in estate? Tutta la verità sul futuro del brasiliano – VIDEO

Da juventusnews24.com 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Bremer potrebbe lasciare la Juventus in estate. Il difensore brasiliano, arrivato nella scorsa stagione, ha espresso la volontà di vincere trofei importanti il prima possibile. La società valuta le offerte ricevute e le eventuali strategie di mercato, senza confermare ancora una decisione definitiva. La situazione è ancora in fase di valutazione, e non sono stati annunciati dettagli ufficiali sulle prossime mosse.

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di Francesco Spagnolo Bremer potrebbe lasciare la Juventus nel corso del prossimo calciomercato vista anche la sua ambizione di vincere trofei importanti subito. La mancata qualificazione in Champions League sta portando diversi calciatori ad essere in bilico. Fra loro ci sarebbe anche Bremer. Nel consueto appuntamento dedicato al calciomercato  in onda sul  canale Youtube  di  , Eleonora Trotta ha fatto il punto sul futuro del brasiliano. La giornalista ha sottolineato come « Bremer è molto ambizioso. Lui sogna di vincere trofei importanti. Ricordiamo che il brasiliano, anche prima di sposare la Juventus, è stato un obiettivo del Manchester United. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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