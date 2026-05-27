Bremer potrebbe lasciare la Juventus in estate. Il difensore brasiliano, arrivato nella scorsa stagione, ha espresso la volontà di vincere trofei importanti il prima possibile. La società valuta le offerte ricevute e le eventuali strategie di mercato, senza confermare ancora una decisione definitiva. La situazione è ancora in fase di valutazione, e non sono stati annunciati dettagli ufficiali sulle prossime mosse.

di Francesco Spagnolo Bremer potrebbe lasciare la Juventus nel corso del prossimo calciomercato vista anche la sua ambizione di vincere trofei importanti subito. La mancata qualificazione in Champions League sta portando diversi calciatori ad essere in bilico. Fra loro ci sarebbe anche Bremer. Nel consueto appuntamento dedicato al calciomercato in onda sul canale Youtube di , Eleonora Trotta ha fatto il punto sul futuro del brasiliano. La giornalista ha sottolineato come « Bremer è molto ambizioso. Lui sogna di vincere trofei importanti. Ricordiamo che il brasiliano, anche prima di sposare la Juventus, è stato un obiettivo del Manchester United. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, Bremer sarà ‘sacrificato’ in estate? Tutta la verità sul futuro del brasiliano – VIDEO

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Calciomercato Juventus: clamorose voci su Lukaku e Bremer, budget magro in estate a meno che...

Notizie e thread social correlati

Thuram ‘sacrificato’ dalla Juventus in caso di mancato accesso in Champions League? Tutta la verità sul futuro del francese, rivelazioneLa Juventus potrebbe decidere di cedere il centrocampista francese se non riesce ad qualificarsi alla prossima Champions League.

Bremer lascia la Juve in estate? Spalletti ha preso una decisione sul brasiliano – VIDEOSpalletti ha deciso di mantenere Bremer in squadra anche dopo la fine della stagione.

Temi più discussi: Il Mondiale, poi la Premier: Juve, Bremer al passo d'addio; Bernardo Silva, Alisson, Vlahovic, Bremer: come può cambiare il mercato della Juventus senza Champions League; Da Kalulu e Thuram a Bremer e Vlahovic, quei rinnovi congelati: la Juve è appesa al derby con il Toro; Juventus, Thuram si è allenato ancora a parte: le ultime verso il derby contro il Torino.

Luciano #Spalletti, dopo la squalifica rimediata da Gleison #Bremer contro la Fiorentina, ha deciso di schierare dal primo minuto Federico #Gatti. Il match contro il #Torino sarà l'ultima occasione bianconera per dare un senso alla stagione. #Calciomercato x.com

Juventus, l’Inter piomba su Bremer: Marotta infierisce su Comolli, così può consumarsi la vendetta nerazzurraI bianconeri devono vendere un big dopo la mancata qualificazione alla Champions League e i nerazzurri possono prendersi una piccola rivincita sul mercato ... sport.virgilio.it

[Forza Cimbom via La Gazzetta] Il Galatasaray è interessato al centrocampista della Juventus Khephren Thuram. reddit

Juve, doppio annuncio: Bremer vuole andarsene, Vlahovic restaSvelato anche il futuro di Yildiz: Non arriveranno offerte, non mi aspetto che faccia un bel Mondiale ... calciomercato.it