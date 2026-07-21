Calciomercato Inter LIVE | Tinti chiude all’addio di Bastoni non solo Spence prende quota l’ipotesi Perisic
L'Inter ha deciso di non cedere il difensore Bastoni, secondo quanto riferito da Tinti, e questa scelta esclude un addio del giocatore. Sul fronte delle trattative, si sono intensificate le discussioni riguardo l’eventuale arrivo di Perisic, mentre l’attenzione rimane su Spence, senza conferme di trasferimenti conclusi. Le trattative sono in corso e si susseguono incontri tra le parti coinvolte, con diverse possibilità ancora aperte.
Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – LUNEDI’ 20 LUGLIO Mercato Inter, non solo Spence: prende quota anche l’ipotesi del ritorno di Ivan Perisic. 🔗 Leggi su Internews24.com
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