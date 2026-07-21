Calciomercato Inter LIVE | Tinti chiude all’addio di Bastoni non solo Spence prende quota l’ipotesi Perisic

Notizia in breve

L'Inter ha deciso di non cedere il difensore Bastoni, secondo quanto riferito da Tinti, e questa scelta esclude un addio del giocatore. Sul fronte delle trattative, si sono intensificate le discussioni riguardo l’eventuale arrivo di Perisic, mentre l’attenzione rimane su Spence, senza conferme di trasferimenti conclusi. Le trattative sono in corso e si susseguono incontri tra le parti coinvolte, con diverse possibilità ancora aperte.