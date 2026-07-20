Calciomercato Inter LIVE | non solo Spence prende quota l’ipotesi Perisic
L'Inter sta valutando l'acquisto di Perisic, con l'ipotesi che possa tornare in rosa. Oltre a Spence, ci sono incontri in corso per definire altri accordi. Le trattative sono in corso e si susseguono incontri tra i club e agenti. Non ci sono ancora ufficializzazioni, ma le voci sul ritorno di Perisic si fanno più insistenti. La sessione di mercato è aperta e le trattative continuano senza sosta.
Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – LUNEDI’ 20 LUGLIO Mercato Inter, non solo Spence: prende quota anche l’ipotesi del ritorno di Ivan Perisic. 🔗 Leggi su Internews24.com
Segui gli aggiornamenti su Inter.
CALCIOMERCATO INTER: SALTA ANCHE KHALAILI SONO SENZA PAROLE!! MA LE CESSIONI DOVE SONO
Notizie e thread social correlati
Mercato Inter, non solo Spence: prende quota anche l’ipotesi del ritorno di Ivan PerisicL'Inter valuta anche il ritorno di Ivan Perisic come possibile opzione, oltre a cercare un rinforzo per la corsia destra.
Calciomercato Inter LIVE: Spence obiettivo a destra, Perisic vuole tornareSul calciomercato dell'Inter si parla di un interesse per il difensore destro Spence e di un possibile ritorno di Perisic.
Temi più discussi: Inter, Khalaili non ha ottenuto l'idoneità sportiva: l'annuncio di Marotta; Inter, finalmente si accende il mercato: Chivu vuole Spence ma c'è un'alternativa di livello; Inter, brusca frenata per Khalaili: visite mediche non idonee. Derby con il Milan per un obiettivo; Calciomercato LIVE: tutte le notizie sul mercato in tempo reale.
Passione Inter. . NON MI DO UNA RISPOSTA! Qualcuno mi sa spiegare cosa del mercato Inter? #PassioneInter #Inter #FCIM #Amala #calciomercato facebook
#Marotta: Manca un mese e mezzo alla fine del calciomercato. Non dobbiamo avere fretta, non dobbiamo affrontare questo mercato con ansia. Ci sono cifre pazzesche che portano l'Italia quasi a un ruolo di comprimario e questo genera difficoltà x.com
Calciomercato Inter live: Spence obiettivo a destra, Perisic vuole tornareEcco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in at ... msn.com
DAL PRIMO GOL AL PODIO NERAZZURRO TUTTI I 171 GOL DI LAUTARO MARTÍNEZ - Inter - 171 gol, 171 urla di gioia: Lautaro Martinez continua a stupire, a emozionare e scrivere nuove pagine del libro dei record nerazzurri. Il capitano dell'Inter, nato a reddit
Calciomercato, le trattative di oggi: la Lazio vuole John Kennedy, Atalanta su Alajbegovic. Como vicino a Chalobah (ex obiettivo dell'Inter), ufficiale Alex Jimenez alla FiorentinaCalciomercato, le trattative di oggi: la Lazio vuole John Kennedy, Atalanta su Alajbegovic. Interesse della Fiorentina per Thorstvedt ... ilmessaggero.it