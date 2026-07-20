Calciomercato Inter LIVE | non solo Spence prende quota l’ipotesi Perisic

Da internews24.com 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Inter sta valutando l'acquisto di Perisic, con l'ipotesi che possa tornare in rosa. Oltre a Spence, ci sono incontri in corso per definire altri accordi. Le trattative sono in corso e si susseguono incontri tra i club e agenti. Non ci sono ancora ufficializzazioni, ma le voci sul ritorno di Perisic si fanno più insistenti. La sessione di mercato è aperta e le trattative continuano senza sosta.

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Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – LUNEDI’ 20 LUGLIO Mercato Inter, non solo Spence: prende quota anche l’ipotesi del ritorno di Ivan Perisic. 🔗 Leggi su Internews24.com

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