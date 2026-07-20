Calciomercato Inter LIVE | non solo Spence prende quota l’ipotesi Perisic

Notizia in breve

L'Inter sta valutando l'acquisto di Perisic, con l'ipotesi che possa tornare in rosa. Oltre a Spence, ci sono incontri in corso per definire altri accordi. Le trattative sono in corso e si susseguono incontri tra i club e agenti. Non ci sono ancora ufficializzazioni, ma le voci sul ritorno di Perisic si fanno più insistenti. La sessione di mercato è aperta e le trattative continuano senza sosta.