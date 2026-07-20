di Alberto Petrosilli Se il Tottenham non aprirà alla cessione di Spence, i nerazzurri potrebbero valutare il clamoroso rientro del croato Perisic. L’ Inter continua a considerare Djed Spence come la prima scelta per rinforzare la corsia destra, ma la trattativa con il Tottenham resta particolarmente complicata. Il club inglese, infatti, non sembra intenzionato a privarsi del laterale dopo l’ottimo rendimento mostrato al Mondiale, mentre anche Roberto De Zerbi vorrebbe trattenerlo nella propria rosa. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Per questo motivo, la dirigenza nerazzurra sta mantenendo aperte diverse piste alternative, così da non farsi trovare impreparata nel caso in cui l’operazione con gli Spurs dovesse definitivamente arenarsi. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Mercato Inter, non solo Spence: prende quota anche l’ipotesi del ritorno di Ivan Perisic

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