Calciomercato Inter LIVE | sale Belghali a destra Cocchi al Padova
Belghali passa dall’Inter al settore destro, mentre Cocchi si trasferisce al Padova. Le trattative di calciomercato sono in corso, con incontri e accordi ancora da definire. La finestra di mercato rimane attiva, e le operazioni continuano a essere aggiornate in tempo reale. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata, ma le voci si susseguono e i movimenti sono monitorati costantemente.
Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – MARTEDI’ 21 LUGLIO Calciomercato Inter, Cocchi a un passo dal Padova: firma attesa nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Internews24.com
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