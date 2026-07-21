Calciomercato Inter LIVE | sale Belghali a destra Cocchi al Padova

Notizia in breve

Belghali passa dall’Inter al settore destro, mentre Cocchi si trasferisce al Padova. Le trattative di calciomercato sono in corso, con incontri e accordi ancora da definire. La finestra di mercato rimane attiva, e le operazioni continuano a essere aggiornate in tempo reale. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata, ma le voci si susseguono e i movimenti sono monitorati costantemente.