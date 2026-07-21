Calciomercato Inter Cocchi a un passo dal Padova | firma attesa nelle prossime ore

Da internews24.com 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il calciatore classe 2007, attualmente con l’Inter, sta per trasferirsi al Padova con un accordo in prestito con diritto di riscatto. I nerazzurri conservano il controriscatto sull’atleta. La firma dovrebbe essere formalizzata nelle prossime ore.

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di Alberto Petrosilli Il giovane classe 2007 Cocchi è pronto a iniziare una nuova esperienza: accordo in prestito con diritto di riscatto, mentre i nerazzurri mantengono il controriscatto. Il futuro di Matteo Cocchi è ormai sempre più lontano dall’ Inter. Il giovane esterno classe 2007 è infatti vicino al trasferimento al Padova, dove potrà trovare maggiore continuità e accumulare minuti preziosi per la sua crescita. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter L’operazione è ormai ai dettagli e, salvo sorprese, la firma dovrebbe arrivare nella giornata di domani, sancendo l’inizio della nuova avventura del talento nerazzurro. La formula concordata tra i due club prevede un prestito con diritto di riscatto a favore del Padova, una soluzione che consentirà alla società veneta di valutare il giocatore nel corso della stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com

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