LIVE Milan – Rangnick e Glasner svolta attesa nelle prossime ore

Nelle ultime ore sono stati esonerati l’AD, il direttore sportivo, l’allenatore e il direttore tecnico di una squadra di calcio. Sono stati rimossi dall’incarico e si sta cercando ora di nominare i loro sostituti. La rivoluzione riguarda anche il settore societario e tecnico, con ufficializzazioni attese nei prossimi giorni. La squadra sta vivendo un cambio di gestione e staff tecnico.

Dopo l'azzeramento dei vertici societari (Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada) e tecnici (Igli Tare e Massimiliano Allegri), il proprietario Gerry Cardinale valuta come riorganizzare il club. Il Milan ha incontrato Oliver Glasner, uno dei due nomi per la panchina avanzati da Ralf Rangnick, che a ore dovrà dare una risposta al Milan sull'accettazione o meno dell'incarico di direttore tecnico. Rimane, però, sullo sfondo anche l'alternativa: Ramón Planes nel ruolo di direttore sportivo e Mauricio Pochettino per il ruolo di allenatore. La prima idea sarebbe caldeggiata più da Calvelli, l'uomo che ha ereditato i compiti dell'amministratore delegato da Giorgio Furlani. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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