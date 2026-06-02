Allegri al Napoli ci siamo quasi | nelle prossime ore la separazione dal Milan! Le prossime tappe

Le prossime ore potrebbero portare alla separazione tra Allegri e il Milan. Si avvicina l’ufficialità del suo trasferimento al Napoli, secondo quanto si apprende. I dettagli finali dell’operazione sono in fase di definizione, con le parti che stanno completando gli ultimi passaggi prima di annunciare il cambio di squadra. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora arrivata, ma si punta a chiudere l’accordo a breve.

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ALLEGRI NAPOLIC'È L' ACCORDOSUPERATO ITALIANOSALE LA PAURANAPOLI NON LO FARE

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