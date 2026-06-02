Allegri al Napoli ci siamo quasi | nelle prossime ore la separazione dal Milan! Le prossime tappe

Da calcionews24.com 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le prossime ore potrebbero portare alla separazione tra Allegri e il Milan. Si avvicina l’ufficialità del suo trasferimento al Napoli, secondo quanto si apprende. I dettagli finali dell’operazione sono in fase di definizione, con le parti che stanno completando gli ultimi passaggi prima di annunciare il cambio di squadra. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora arrivata, ma si punta a chiudere l’accordo a breve.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Calciomercato Genoa: rinnovo per Bijlow, fari puntati sul riscatto di Baldanzi dalla Roma. Cosa sta succedendo Koke nei discorsi tra Juve e Atletico Madrid: come è andata l’ultima stagione e come cambierebbe il centrocampo di Spalletti Baldini e la rivoluzione dei giovani! Il calcio italiano ha ricevuto il messaggio mandato dal CT? – VIDEO di Elia Serra Pietro Accardi in pole position per diventare il nuovo direttore sportivo del Cagliari: svolta... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

allegri al napoli ci siamo quasi nelle prossime ore la separazione dal milan le prossime tappe
© Calcionews24.com - Allegri al Napoli, ci siamo quasi: nelle prossime ore la separazione dal Milan! Le prossime tappe
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

ALLEGRI NAPOLIC'È L' ACCORDOSUPERATO ITALIANOSALE LA PAURANAPOLI NON LO FARE

Video ALLEGRI NAPOLI?C'È L' ACCORDO?SUPERATO ITALIANO?SALE LA PAURA?NAPOLI NON LO FARE?

Notizie e thread social correlati

Vento fortissimo e allagamenti, scatta l’allerta in Italia: cosa ci aspetta nelle prossime oreUna nuova ondata di maltempo interessa l’Italia, con vento intenso e allagamenti che coinvolgono principalmente le regioni del Centro-Sud.

L'Ue apre i fondi strutturali al caro energia: nelle prossime ore attese le novitàL’Unione Europea ha annunciato che i fondi strutturali saranno aperti al sostegno per il caro energia.

Temi più discussi: Allegri al Napoli: la pec dell'esonero e ora la firma. Come sarà la sua squadra; Preistoria, sciagura: Allegri-Napoli non piace ai tifosi. Ma il web è diviso: Porterà il 5° scudetto; Allegri al Napoli, ci siamo: accordo trovato, sarà lui il nuovo allenatore; Serie A: l'eredità di Conte, prende forma il Napoli di Allegri.

allegri al napoli ciMassimiliano Allegri nuovo allenatore del Napoli, le notizie del 28 maggio 2026Massimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli: accordo trovato con De Laurentiis sulla base di un contratto biennale a 5 milioni di euro di stipendio. L'ex allenatore del Milan ha battuto l ... fanpage.it

allegri al napoli ciAllegri al Napoli, è fatta: c'è l'accordo! I dettagli e la durata del nuovo contrattoL'ex Milan e Juve ha battuto la forte concorrenza di Italiano, che intanto ha lasciato ufficialmente il Bologna ... tuttosport.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web