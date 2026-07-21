Calcio Napoli intervento al ginocchio per Buongiorno | i tempi di recupero e il sostituto già individuato

Il difensore del Napoli dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico al ginocchio destro. I tempi di recupero non sono ancora stati comunicati ufficialmente. La squadra ha già individuato un sostituto tra i calciatori disponibili in rosa. Nessuna decisione definitiva è stata ancora presa riguardo alla durata dell’assenza e alle eventuali strategie di rafforzamento. La società monitorerà l’evoluzione della situazione durante il percorso di riabilitazione.

Il difensore azzurro dovrà essere operato al ginocchio destro. Il Calcio Napoli, almeno per il momento, sarebbe intenzionato a puntare sulle alternative già presenti nella rosa. Brutta notizia per il Calcio Napoli in vista dell’inizio della nuova stagione. Alessandro Buongiorno dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico al ginocchio destro e potrebbe restare lontano dal terreno di gioco per circa quattro mesi. A riportarlo è il Corriere dello Sport. L’assenza del difensore rappresenterebbe un problema importante per Massimiliano Allegri, che considerava Buongiorno uno dei punti di riferimento della squadra. Il lungo stop obbliga ora il tecnico a rivedere le proprie scelte per il reparto arretrato. 🔗 Leggi su 2anews.it

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Napoli, tegola Buongiorno: salta Dimaro per il ginocchio!

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