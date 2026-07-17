Napoli Buongiorno salta Dimaro | rischio intervento al ginocchio

Il calciatore del Napoli ha subito un infortunio al ginocchio destro, che richiederà un intervento chirurgico. La società ha comunicato ufficialmente che non parteciperà al ritiro pre-campionato di Dimaro Folgarida. La stagione 2026-2027 della squadra inizia con questa complicazione medica, che potrebbe influenzare i piani di preparazione. Nessun dettaglio sulla tempistica dell’intervento o sui tempi di recupero.

LA PRIMA TEGOLA PER ALLEGRI. La stagione 20262027 della SSC Napoli inizia con una pessima notizia sul fronte medico. Come confermato da una nota ufficiale diramata dal club, Alessandro Buongiorno ha riportato una seria problematica al ginocchio destro e non prenderà parte al ritiro pre-campionato di Dimaro Folgarida. Il difensore ex Torino si era sottoposto a indagini diagnostiche già programmate per valutare alcuni fastidi accusati nel finale della scorsa stagione, ma l’esito è stato peggiore del previsto. Nei prossimi giorni è fissato un consulto medico specialistico per decidere se il giocatore dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico, un’eventualità che allungherebbe drasticamente i tempi di recupero. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

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