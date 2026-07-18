Calcio Napoli ansia Buongiorno | tempi di recupero e possibili sostituti sul mercato
Il difensore del Napoli salta il ritiro pre-campionato a causa di un problema al ginocchio destro. Se si rendesse necessario l’intervento chirurgico, il recupero potrebbe durare circa tre mesi. La società sta valutando possibili sostituti sul mercato in vista della ripresa della stagione. Nessuna comunicazione ufficiale sui tempi di recupero definitivi o sulle modalità di trattamento. La squadra si prepara senza il giocatore per l’inizio degli impegni ufficiali.
Il difensore azzurro salta il ritiro pre-campionato del Calcio Napoli per il problema al ginocchio destro. Se si dovesse arrivare all’intervento chirurgico, lo stop potrebbe essere di circa tre mesi. Il Calcio Napoli resta in attesa di conoscere l’esito del consulto medico di Alessandro Buongiorno, fermato da un problema al ginocchio destro proprio all’inizio del ritiro pre-campionato. “In considerazione di problematiche emerse nell’ultimo periodo, Alessandro Buongiorno non potrà prendere parte al ritiro pre-campionato”, ha comunicato il Calcio Napoli. Il difensore azzurro dovrà quindi restare fuori dalla prima fase di lavoro con Massimiliano Allegri, mentre la squadra ha iniziato il ritiro in Trentino. 🔗 Leggi su 2anews.it
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