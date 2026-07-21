Italo Aldo Luchese, capitano della nazionale sordi, è il primo acquisto del Forlì calcio a cinque per la stagione di serie C1. La società ha annunciato ufficialmente il suo arrivo, rafforzando il roster in vista delle prossime partite. Luchese, noto per il suo ruolo di leader in nazionale, si unisce alla squadra in questa fase di mercato.

Italo Aldo Luchese è il primo acquisto per il Forlì calcio a cinque. In questi giorni, infatti, la società ha reso noto il primo volto nuovo per il quintetto di mister Mingozzi in vista del prossimo campionato di C1. Centralelaterale, classe 1995 nativo di Palermo, Luchese arriva in biancorosso con un curriculum ricco di esperienze nei campionati di serie A2 e serie B, oltre a un percorso importante anche a livello internazionale con la Nazionale Fssi (Federazione Sport Sordi Italina), di cui è attualmente capitano. Dopo i primi calci nel calcio a cinque, con Pro Marina e Sporty Ravenna in C2, Luchese ha vestito la casacca di Kaos Futsal, in A2, vincendo Supercoppa, Coppa Italia e Scudetto under 21, meritando la convocazione con la Nazionale U21. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio a 5 serie C1. Ecco Luchese: capitano della nazionale sordi

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