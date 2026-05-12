Nel calcio a 5 regionale, Cerreto ha conquistato la vittoria nella finalissima contro il Bayer Cappuccini, assicurandosi un posto nella fase nazionale. La Chemiba, invece, ha vinto i playoff di C1, superando prima l’ACSS Mondolfo e poi il Bayer Cappuccini in una finale molto combattuta. Con questa vittoria, la squadra di Cerreto d’Esi si qualifica per la prossima fase, continuando il percorso verso la Serie B.

Prima l’ACSS Mondolfo. Poi il Bayer Cappuccini. La Chemiba vince i playoff di C1. Un finale al cardiopalma permette alla squadra di Cerreto d’Esi di staccare il pass per la fase nazionale, quindi continuare il cammino per la tanto desiderata Serie B. Nella finalissima regionale, al palasport F.lli Cervi di Macerata in casa del Bayer, classificatosi secondo nella stagione regolare, i cerretesi, dopo aver condotto la gara (5-2), ma un attimo dopo aver rischiato di perdere tutto (5-5), nell’ultimo minuto tirano fuori dal cilindro il gol decisivo (citofonare Gumeniuk), conquistando l’accesso alla fase nazionale. "Gara molto tesa, in un campo molto piccolo- racconta il tecnico della Chemiba, Maurizio Buratti -.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Calcio a 5, nella finalissima regionale Cerreto ha la meglio sul Bayer Cappuccini. La Chemiba vince i playoff di C1 e stacca il pass per la fase nazionale alla conquista della serie B

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