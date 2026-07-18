calcio a cinque serie c1

Forlì Calcio a Cinque e Polisportiva 1980 di Santa Maria Nuova si stanno preparando per la prossima stagione di serie C1, con quest'ultima appena salita di categoria. La squadra bertinorese ha concluso il campionato precedente con la promozione. Entrambe le formazioni stanno lavorando agli allenamenti e alle strategie di gioco in vista delle sfide che li attendono. La nuova stagione vedrà le due squadre affrontare le rispettive competizioni di categoria.

Forlì Calcio a Cinque e Polisportiva 1980 di Santa Maria Nuova si stanno preparando per la prossima stagione di serie C1, dove la compagine bertinorese è stata neopromossa. Il Forlì ha confermato in panchina mister Filippo Mingozzi, dopo la brillante qualificazione ai playoff della stagione passata. Negli scorsi giorni i biancorossi, dopo aver salutato diversi elementi tra i quali il veterano ‘Oba’ Benhya, hanno confermato numerosi elementi protagonisti della stagione passata. Eccoli: Edoardo Bonetti, Carlos de Lollis, Ezequiel Martel Montoli, Alessandro Giangrandi, Alex Bellezza assieme ai giovani Nicola Samorì e Filippo Cimatti. Confermatissimo anche Gerry Graziani sulla panchina della Polisportiva 1980 Santa Maria Nuova dopo la fresca promozione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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