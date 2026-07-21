Calcinate Regione archivia la discarica | i sindaci esultano | Confermate le nostre perplessità

Notizia in breve

La Regione Lombardia ha deciso di archiviare il procedimento per la realizzazione di una discarica a Calcinate. La notizia è stata accolta con soddisfazione dai sindaci dei comuni vicini, che avevano espresso dubbi e perplessità sulla realizzazione del sito. La decisione è stata comunicata ufficialmente, confermando che il progetto non verrà più portato avanti.