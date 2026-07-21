Calcinate Regione archivia la discarica | i sindaci esultano | Confermate le nostre perplessità
La Regione Lombardia ha deciso di archiviare il procedimento per la realizzazione di una discarica a Calcinate. La notizia è stata accolta con soddisfazione dai sindaci dei comuni vicini, che avevano espresso dubbi e perplessità sulla realizzazione del sito. La decisione è stata comunicata ufficialmente, confermando che il progetto non verrà più portato avanti.
La discarica prevista sul territorio di Calcinate non si farà. Regione Lombardia ha infatti archiviato il procedimento relativo al progetto presentato da Systema Ambiente Spa per la realizzazione e l’esercizio di un “giacimento di materiali inertizzati e non putrescibili, non recuperabili in base ai principi dell’economia circolare, con cella monodedicata per Rca”. Il progetto prevedeva la realizzazione di un impianto suddiviso in due vasche: una dedicata allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto e una seconda classificata dal proponente come sottocategoria di discarica per rifiuti non pericolosi, destinata ad accogliere diverse tipologie di materiali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Notizie e thread social correlati
No della Regione alla nuova discarica a Calcinate: “Area già sotto elevata pressione ambientale”La Regione Lombardia ha negato l'autorizzazione per la creazione di una nuova discarica a Calcinate, motivando la decisione con lo stato di pressione...
Discarica di Calcinate, Gafforelli: “Soddisfazione per il parere di Regione Lombardia, scongiurato il rischio di un nuovo scempio”La Provincia di Bergamo ha annunciato di essere soddisfatta dopo aver ricevuto comunicazioni da Regione Lombardia, che ha segnalato motivi contrari...
Si parla di: Calcinate, Regione archivia la discarica: i sindaci esultano: Confermate le nostre perplessità.
Calcinate, Regione archivia la discarica: i sindaci esultano: Confermate le nostre perplessitàStop al progetto di Systema Ambiente per un nuovo impianto di smaltimento. Decisivi il superamento del fattore di pressione areale e le contestazioni sulla classificazione dei rifiuti ... bergamonews.it
Calcinate, si allontana la nuova discarica: Regione Lombardia verso il noSi allontana l’ipotesi di una nuova discarica a Calcinate. La Direzione generale Ambiente e Clima di Regione Lombardia ha notificato a Systema Ambiente Spa il preavviso di rigetto per il rilascio del ... ecodibergamo.it