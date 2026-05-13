Discarica di Calcinate Gafforelli | Soddisfazione per il parere di Regione Lombardia scongiurato il rischio di un nuovo scempio

La Provincia di Bergamo ha annunciato di essere soddisfatta dopo aver ricevuto comunicazioni da Regione Lombardia, che ha segnalato motivi contrari al progetto della discarica di Calcinate. La Regione ha evidenziato elementi che ostacolano l’avanzamento dell’iter autorizzativo, aprendo la strada alla possibile archiviazione del procedimento. Questa decisione interrompe la fase di approvazione del progetto, che era attualmente in corso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui