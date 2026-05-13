Discarica di Calcinate Gafforelli | Soddisfazione per il parere di Regione Lombardia scongiurato il rischio di un nuovo scempio
La Provincia di Bergamo ha annunciato di essere soddisfatta dopo aver ricevuto comunicazioni da Regione Lombardia, che ha segnalato motivi contrari al progetto della discarica di Calcinate. La Regione ha evidenziato elementi che ostacolano l’avanzamento dell’iter autorizzativo, aprendo la strada alla possibile archiviazione del procedimento. Questa decisione interrompe la fase di approvazione del progetto, che era attualmente in corso.
Calcinate. La Provincia di Bergamo esprime soddisfazione dopo la comunicazione con cui Regione Lombardia ha evidenziato motivi ostativi al progetto della discarica di Calcinate, aprendo di fatto alla possibile archiviazione dell’ iter autorizzativo. A confermarlo è il presidente della Provincia, Gianfranco Gafforelli, che sottolinea il lavoro congiunto tra enti locali e istituzioni. “È motivo di soddisfazione il fatto che Regione Lombardia abbia espresso un parere coerente con quello già formulato dalla Provincia. Il lavoro fatto insieme ai Comuni e agli altri enti ha portato a un risultato importante per il territorio – afferma Gafforelli -. Al momento viene scongiurato il rischio di un nuovo scempio sul territorio, in un’area già fortemente segnata e messa a dura prova dalla presenza di diversi insediamenti”.🔗 Leggi su Bergamonews.it
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