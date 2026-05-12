No della Regione alla nuova discarica a Calcinate | Area già sotto elevata pressione ambientale

La Regione Lombardia ha negato l'autorizzazione per la creazione di una nuova discarica a Calcinate, motivando la decisione con lo stato di pressione ambientale già elevato nell'area. La richiesta di autorizzazione era stata presentata dal soggetto interessato, ma è stata respinta a causa delle condizioni ambientali preesistenti. La decisione si basa sui rilievi fatti dagli enti competenti riguardo alla tutela del territorio e delle risorse locali.

Regione Lombardia ha rilevato la sussistenza di motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione per l’insediamento di una discarica nel territorio comunale di Calcinate. Così l’Unità Operativa “Economia circolare e tutela delle risorse naturali” ha cassato la richiesta di realizzazione ed esercizio del “Progetto di un giacimento di materiali inertizzati e non putrescibili, non recuperabili in base ai principi dell’economia circolare, con cella monodedicata per rifiuti contenenti amianto”. “Questo risultato – continuano i sindaci – dimostra quanto sia fondamentale fare squadra tra istituzioni quando sono in gioco temi così delicati per le nostre comunità.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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