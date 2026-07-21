Calabria prima ’Regione ospite’ a Eurochocolate

Notizia in breve

La Calabria sarà la regione ospite alla prossima edizione di Eurochocolate, in programma a Perugia dal 13 al 22 novembre. La partecipazione prevede esposizioni e degustazioni di prodotti tipici calabresi, con particolare attenzione alle specialità a base di cioccolato e ingredienti locali. La presenza calabrese si inserisce nel programma dell’evento, che coinvolge diverse aree dedicate alla promozione delle eccellenze regionali.