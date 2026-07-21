Calabria prima ’Regione ospite’ a Eurochocolate

Da lanazione.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Calabria sarà la regione ospite alla prossima edizione di Eurochocolate, in programma a Perugia dal 13 al 22 novembre. La partecipazione prevede esposizioni e degustazioni di prodotti tipici calabresi, con particolare attenzione alle specialità a base di cioccolato e ingredienti locali. La presenza calabrese si inserisce nel programma dell’evento, che coinvolge diverse aree dedicate alla promozione delle eccellenze regionali.

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PERUGIA – Sarà la Calabria la prima grande protagonista nelle vesti di “ Regione ospite “ della prossima edizione di Eurochocolate, in arrivo a Perugia dal 13 al 22 novembre. La partecipazione ufficiale verrà formalizzata sabato 8 agosto a Reggio Calabria, nell’ambito di Vinitaly and the City, durante una conferenza preceduta dalla Masterclass ’Vini da Meditazione e Cacao’. "Siamo molto felici di inaugurare il format ‘Regione Ospite’ con la Calabria – dice il presidente di Eurochocolate, Eugenio Guarducci (nella foto) –. Una terra che offre spunti straordinari per connettere il cioccolato a un paniere enogastronomico di altissimo livello. Il cioccolato Made in Italy si caratterizza sempre più per la capacità di abbinarsi alle tipicità locali". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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