Eurochocolate | aperte le selezioni per 400 nuovi collaboratori
Sono aperte le iscrizioni per circa 400 posti di lavoro legati alla gestione degli stand durante l'edizione di Eurochocolate. Le selezioni avvengono principalmente in modalità digitale, attraverso un portale dedicato, dove i candidati possono inviare le proprie candidature e compilare i moduli richiesti. Sono richiesti profili professionali diversi, tra cui figure incaricate di coordinare le attività di vendita, assistenza ai clienti e gestione logistica degli stand.
? Domande chiave Quali profili professionali sono richiesti per gestire gli stand?. Come funziona il processo di selezione digitale per i candidati?. Quali requisiti linguistici servono per accogliere i visitatori stranieri?. Perché l'impiego di personale locale influisce sull'economia della provincia?.? In Breve Candidature tramite sito ufficiale con colloqui previsti dalla seconda metà di giugno.. Figure ricercate includono venditori, promoter, hostess, animatori e standisti per l'evento.. Requisiti obbligatori: maggiore età, diploma superiore, inglese e residenza in provincia di Perugia.. Contratti regolati dal settore commercio con pagamenti entro 20 giorni dalla fine.🔗 Leggi su Ameve.eu
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