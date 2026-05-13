Eurochocolate | aperte le selezioni per 400 nuovi collaboratori

Sono aperte le iscrizioni per circa 400 posti di lavoro legati alla gestione degli stand durante l'edizione di Eurochocolate. Le selezioni avvengono principalmente in modalità digitale, attraverso un portale dedicato, dove i candidati possono inviare le proprie candidature e compilare i moduli richiesti. Sono richiesti profili professionali diversi, tra cui figure incaricate di coordinare le attività di vendita, assistenza ai clienti e gestione logistica degli stand.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui