cinema calabria movie film festival massimiliano caiazzo ospite a crotone

Il festival si terrà a Crotone dal 27 al 30 luglio e sarà la settima edizione. L’attore presenterà al pubblico “Piano Piano” di Nicola Prosatore alle 21 presso Molo Porto Vecchio ll programma completo del festival sarà svelato martedì 21 luglio in conferenza stampa Dal ruolo di Carmine Di Salvo in Mare Fuori a quello di Pino Daniele nel prossimo film in uscita “Je So’ Pazzo”, Massimiliano Caiazzo – tra i giovani interpreti più apprezzati della nuova scena cinematografica e televisiva italiana – sarà uno degli ospiti della settima edizione del Calabria Movie Film Festival. L’attore napoletano sarà protagonista della serata inaugurale di lunedì 27 luglio, quando presenterà al pubblico il film “Piano Piano” di Nicola Prosatore, coming of age ambientato nella Napoli di fine anni Ottanta che lo vede interpretare il ruolo di Ciro. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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Calabria Movie Film Festival - Sesta Edizione

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