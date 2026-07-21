Un noto ristorante di Carrara chiude temporaneamente, con il titolare che spiega: “Troppi cantieri, chiudo”. La decisione arriva dopo settimane di disagi causati dai lavori in corso nella zona centrale, che hanno influenzato la clientela e le attività commerciali. Nei giorni scorsi, sui social si è diffusa una frase che riflette il malumore: “Carrara non mi vuole? Bene, chiudo momentaneamente, poi si vedrà”.

Carrara, 21 luglio 2026 – L’emergenza dei cantieri in città e tutti i disagi che ne derivano sono oggettivamente sotto gli occhi di tutti. Giorni fa è apparso sui social una frase emblematica che registra ancora quel tasso di malumore che si respira fra le varie attività del centro: ” Carrara non mi vuole? Bene chiudo momentaneamente, poi si vedrà..” A postarla con decisione, sulla pagina del ristorante La Tavernetta è il noto titolare e chef Franco Garbati. Vanta la bellezza di 38 anni di attività e cinquanta anni di lavoro nel settore della ristorazione che ha portato avanti con l’entusiasmo di chi crede nella sua professione, circondato dai suoi tartufi, funghi e dalle sue specialità di mare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cala il sipario sul noto ristorante, il titolare dice basta: “Troppi cantieri, chiudo”

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