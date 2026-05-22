Per comprendere un uomo politico basta sfogliare il suo album di famiglia | cala il sipario sulla campagna di Lamberti Castronuovo

Da reggiotoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiude la campagna elettorale di Lamberti Castronuovo, tra discussioni animate e comizi affollati. Mentre molte manifestazioni si sono svolte sui palchi e nelle piazze, alcuni hanno preferito adottare un approccio più riservato, puntando sui ricordi e sui fatti concreti. La strategia si è basata sulla presentazione del proprio percorso personale e professionale attraverso immagini e ricordi familiari, evitando discorsi troppo retorici o dichiarazioni eccessivamente enfatiche. La campagna si conclude così, con un tono più sobrio e riflessivo.

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Nel frastuono delle ultime battute di una campagna elettorale spesso affidata ai palchi, ai proclami e alle piazze gremite, c’è chi ha scelto il silenzio elegante del racconto, la sobrietà della memoria, la forza gentile dei fatti. Eduardo Lamberti Castronuovo, candidato a sindaco per il Polo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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