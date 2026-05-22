Per comprendere un uomo politico basta sfogliare il suo album di famiglia | cala il sipario sulla campagna di Lamberti Castronuovo
Si chiude la campagna elettorale di Lamberti Castronuovo, tra discussioni animate e comizi affollati. Mentre molte manifestazioni si sono svolte sui palchi e nelle piazze, alcuni hanno preferito adottare un approccio più riservato, puntando sui ricordi e sui fatti concreti. La strategia si è basata sulla presentazione del proprio percorso personale e professionale attraverso immagini e ricordi familiari, evitando discorsi troppo retorici o dichiarazioni eccessivamente enfatiche. La campagna si conclude così, con un tono più sobrio e riflessivo.
Nel frastuono delle ultime battute di una campagna elettorale spesso affidata ai palchi, ai proclami e alle piazze gremite, c’è chi ha scelto il silenzio elegante del racconto, la sobrietà della memoria, la forza gentile dei fatti. Eduardo Lamberti Castronuovo, candidato a sindaco per il Polo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
You Dont Own What You Bought | with Louis Rossmann
Sullo stesso argomento
Piazze vuote e social bollenti, cala il sipario sulla campagna elettoraleA mezzanotte cala il sipario su una campagna elettorale tanto breve quanto “avvelenata”.
Elezioni comunali, Lamberti Castronuovo rilancia il suo programma: "Una città normale per ripartire"Il candidato a sindaco del Polo Civico illustra le priorità per Reggio Calabria: servizi, cultura, teatri e parchi con un progetto speciale per il...