Dagli eventi e il pubblico spettacolo, passando dai dati infortunistici e la sicurezza sul lavoro, fino alle nuove tecnologie, l’intelligenza artificiale e il nuovo accordo Stato-regioni. Si chiude così la sesta edizione di Safety meets Culture, il forum nazionale dedicato alla sicurezza sui luoghi di lavoro, organizzato da CantierePro e che ha visto la partecipazione di oltre 400 ospiti. Dibattiti, confronti, speech e grande interesse su quello che, ancora una volta, si è dimostrato un vero e concreto megafono per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Sul palco della sala Italo Calvino del Santa Maria della Scala, la sicurezza è diventata davvero cultura, accogliendo non solo professionisti, ma anche le nuove generazioni, con la presenza degli studenti delle scuole superiori di secondo grado. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Safety meets Culture’. Cala il sipario sul Forum

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