Paolo Maldini è tornato a vestire la maglia della Nazionale dopo un periodo di assenza successivo all'esonero dal club di appartenenza nel 2023. Dopo aver lasciato il Milan, ha trascorso un periodo di pausa, mantenendo comunque un interesse attivo nel calcio. Recentemente, Cafu ha commentato positivamente la scelta dell'Italia di affidarsi a Maldini come capitano, auspicando che possa ottenere buoni risultati.

Paolo Maldini alla fine è ripartito dalla Nazionale. Dopo il doloroso licenziamento dal Milan nel 2023, la bandiera rossonera ha vissuto un periodo di pausa, anche se sempre con l'attenzione rivolta ad una nuova opportunità. Ha deciso di attendere l'occasione ed il progetto giusto, nel quale sarebbe riuscito ad esprimere le proprie idee ed occupare un ruolo di rilievo. L'interessamento del Fenerbahce sembrava poter essere il prossimo passo della sua carriera, ma il cambio delle dinamiche nel club turco ha cambiato il suo futuro e pochi mesi dopo si è fatta viva la Nazionale Italiana. Nuova sfida per la bandiera rossonera. Paolo Maldini è stato nominato presidente del Club Italia e direttore tecnico della Nazionale da Giovanni Malagò, neo presidente della FIGC. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Cafu: "L'Italia brava a scegliere Maldini, spero che il capitano faccia bene"

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