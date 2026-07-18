Adriano Galliani ha commentato il nuovo allenatore del Milan, Ruben Amorim, auspicando che abbia successo. Ha anche affermato di seguire una regola personale che gli impedisce di parlare delle società in cui ha lavorato in passato, come il Milan e il Monza. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate durante un'intervista a Sky Sport. Galliani non ha espresso opinioni specifiche sulla squadra attuale, limitandosi a un messaggio di augurio per l’allenatore.

L'ex dirigente di Milan e Monza Adriano Galliani ha parlato a Sky Sport anche del nuovo Milan di Ruben Amorim: ecco le sue idee a riguardo. promowebapp"Ho una regola di vita: non parlare mai delle società che ho lasciato, per cui non parlerò mai di Milan o di Monza. Resto comunque un grande tifoso rossonero, per cui mi auguro e spero che Amorim faccia benissimo, ma non mi piace commentare le gestioni altrui". Galliani e il legame con il Milan di Amorim. Galliani quindi non si espone sul nuovo progetto rossonero, anche per una scelta personale. Inutile sottolineare di quanto sia speranzoso che il Milan possa fare bene visti i suoi trascorsi storici alla guida del Milan: 27 trofei tra cui 3 Champions League. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Galliani: "Mi auguro e spero che Amorim faccia benissimo. Ho una regola. Maldini ..."

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