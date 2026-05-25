Valvieri | Siamo in democrazia spero che Basile faccia bene mentre io punto ancora al 5%

Lillo Valvieri, candidato sindaco per un movimento civico, ha commentato con ottimismo i primi risultati ufficiali, che indicano uno 0,0% di preferenze su 33 sezioni su 253. Ha affermato di sperare che il suo avversario, indicato come Basile, svolga bene il suo ruolo, ma ha anche dichiarato di puntare ancora al 5% delle preferenze. La campagna elettorale prosegue con i dati definitivi ancora da arrivare.

La prende con filosofia Lillo Valvieri, il candidato sindaco per il movimento civico. Gli attuali dati ufficiali, 33 sezioni scrutinate su 253, lo danno allo 0.66%. “Gli elettori hanno deciso di riconfermare Basile, siamo in democrazia. Speriamo faccia bene, attendo i dati definitivi e spero nel. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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