I carabinieri della compagnia della Bassa Reggiana e l’unità cinofila della polizia provinciale hanno controllato una casa a Cadelbosco Sopra. Durante la perquisizione, sono stati trovati diversi chili di droga nascosti nell’abitazione di un’anziana donna. L’operazione fa parte di un’indagine antidroga in corso. La donna è stata denunciata. La droga è stata sequestrata.

Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia), 21 luglio 2026 – I carabinieri della compagnia della Bassa Reggiana, insieme all’unità cinofila della polizia provinciale hanno eseguito una perquisizione legata a un’indagine antidroga. E ieri mattina presto, a Cadelbosco Sopra, il controllo si è concluso con l’arresto di un uomo di 47 anni, attualmente senza occupazione fissa, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il controllo è partito nei confronti di un’altra persona, che al domicilio indicato era irreperibile, estendendosi poi al 47enne. Nessuno rispondeva alla porta. Così sono intervenuti i vigili del fuoco per poter entrare nell’alloggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cadelbosco, chili di droga in casa con l'anziana madre

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