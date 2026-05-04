Valmontone giovane trovato con oltre 4 chili di droga in casa

Durante un normale servizio di sorveglianza, le forze dell'ordine hanno scoperto in una abitazione di Valmontone oltre quattro chili di sostanze stupefacenti. La polizia ha effettuato una perquisizione che ha portato al sequestro della droga e all’arresto di un giovane coinvolto. L’operazione si inserisce in un’azione più ampia contro lo spaccio di sostanze illegali nella zona.