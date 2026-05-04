Valmontone giovane trovato con oltre 4 chili di droga in casa
Durante un normale servizio di sorveglianza, le forze dell'ordine hanno scoperto in una abitazione di Valmontone oltre quattro chili di sostanze stupefacenti. La polizia ha effettuato una perquisizione che ha portato al sequestro della droga e all’arresto di un giovane coinvolto. L’operazione si inserisce in un’azione più ampia contro lo spaccio di sostanze illegali nella zona.
Quello che doveva essere un ordinario servizio di pattugliamento si è trasformato in un duro colpo allo spaccio locale. I Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile (NORM) della Compagnia di Colleferro hanno arrestato un 24enne italiano, già noto alle forze dell'ordine, gravemente indiziato di.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: La guida spericolata in autostrada incastra il corriere della droga, trovato con quasi 200 chili di droga
Ha trovato oltre cinque chili di droga in un anno: Conan entra ufficialmente a far parte della polizia localeConan, il pastore belga antidroga in forze al Nucleo interventi speciali, ha completato il suo anno di prova ed è entrato ieri, 1° maggio, a far...