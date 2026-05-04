Valmontone fermato in stazione con due spinelli | in casa nascondeva 4 chili di droga

Un giovane è stato fermato mentre passeggiava vicino alla stazione ferroviaria di Valmontone, in provincia di Roma. Durante il controllo, le forze dell’ordine hanno trovato due spinelli e, successivamente, è emerso che in casa nascondeva circa 4 chili di sostanze stupefacenti. L’individuo è stato arrestato e portato in caserma per ulteriori accertamenti. La vicenda si è svolta nelle ultime ore e coinvolge le attività di contrasto al traffico di droga nella zona.

Camminava vicino alla stazione ferroviaria di Valmontone, in provincia di Roma un giovane, poi scoperto essere un grossista di droga. Nei guai è finito un 24enne italiano, che nascondeva in casa oltre quattro chili fra hashish e marijuana.Controllo di routineNello specifico, quello che sembrava.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Valmontone, giovane trovato con oltre 4 chili di droga in casaQuello che doveva essere un ordinario servizio di pattugliamento si è trasformato in un duro colpo allo spaccio locale. Pusher fermato in bici: in casa nascondeva oltre tre etti di drogaL’operazione dei carabinieri dopo aver sottoposto l’uomo di 57 anni a perquisizione hanno rinvenuto l’ingente quantitativo di hashish e sequestrato... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Valmontone, cittadino straniero preso con una patente non in regola. Denunciato; Controlli dei carabinieri a Valmontone e Artena: un arresto e due denunce; Colleferro. 50enne di Artena, agli arresti domiciliari, sorpreso alla guida di un’auto senza patente e palesemente ubriaco. Arrestato dai Carabinieri. Due denunce anche a Valmontone; La Rassegna Stampa – (venerdì 1 maggio 2026). VALMONTONE – Quattro chili di hashish in casa: preso pusher italianoLo hanno fermato mentre passeggiava di sera nei pressi della stazione ferroviaria. In tasca aveva qualche dose di fumo, abbastanza per insospettire gli investigatori che hanno perquisito la sua abit ... tiburno.tv COMMENTA 2 min STAMPAUn normale servizio di pattugliamento si è trasformato in un’operazione antidroga di rilievo a Valmontone, dove i Carabinieri del NORM della Compagnia di ... castellinotizie.it La festa della Mamma si avvicina… sorprendi la tua con un regalo speciale: una giornata di shopping e relax, grazie alla Gift Card di Valmontone Outlet! Acquistala ora e, per lei, la libertà di scelta in oltre 180 negozi www.valmontoneoutlet.com/gift- - facebook.com facebook