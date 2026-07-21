Cadavere trovato nell' Adigetto | l' allarme è stato lanciato dagli operatori che pulivano il canale
Un cadavere è stato trovato questa mattina nel canale Adigetto, a Villanova del Ghebbo. L’allarme è stato dato dagli operatori che stavano pulendo il canale. I vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle 10 e hanno recuperato il corpo. L’identità della persona non è ancora nota. Le autorità stanno conducendo le verifiche del caso.
VILLANOVA DEL GHEBBO (ROVIGO) - Cadavere recuperato dall'Adigetto questa mattina, 21 luglio: ancora sconosciuta l'identità della persona. Il recupero Poco prima delle ore 10, i vigili del fuoco del comando di Rovigo sono intervenuti a Villanova del Ghebbo per il recupero di un corpo rinvenuto nel canale Adigetto. Il corpo è stato individuato dal personale del Consorzio di Bonifica durante le operazioni di pulizia del canale. I vigili del fuoco hanno provveduto al recupero del corpo, successivamente affidato alle autorità competenti. Sul posto sono intervenuti anche il personale sanitario del Suem 118, che ha constatato il decesso, e i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti e svolto le operazioni di competenza. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
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