Cadavere trovato nell' Adigetto | l' allarme è stato lanciato dagli operatori che pulivano il canale

Notizia in breve

Un cadavere è stato trovato questa mattina nel canale Adigetto, a Villanova del Ghebbo. L’allarme è stato dato dagli operatori che stavano pulendo il canale. I vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle 10 e hanno recuperato il corpo. L’identità della persona non è ancora nota. Le autorità stanno conducendo le verifiche del caso.